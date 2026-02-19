Il vescovo a Baggiovara Il cuore e il sorriso sono terapeutici come le medicine

Il vescovo Erio Castellucci ha visitato l’Ospedale di Baggiovara per la Giornata del Malato, portando conforto ai pazienti. Durante l’incontro, ha sottolineato che il cuore e il sorriso aiutano a guarire come le medicine. La visita si è concentrata sui reparti di medicina e oncologia, dove Monsignor Castellucci ha parlato con alcuni malati, condividendo parole di speranza. La sua presenza ha portato un momento di vicinanza a chi affronta la malattia, rafforzando i legami tra Chiesa e comunità ospedaliera.

Visita in ospedal edi Mons. Castellucci in occasione della Giornata del Malato In occasione delle celebrazioni collegate alla Giornata Mondiale del Malato, oggi Monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo abate di Modena-Nonantola, è stato protagonista all’Ospedale Civile di Baggiovara. Oltre ad officiare una Santa Messa, ha presoparte ad una serie di incontri sia con il personale che con i pazienti. Davanti a una platea attenta, composta da medici, infermieri, operatori sanitari e volontari, il Vescovo ha sottolineato come il primo passo verso l'assistenza autentica sia la compassione, intesa come la preziosa capacità di lasciarsi toccare dalle ferite dell'altro per farle entrare nel proprio cuore.🔗 Leggi su Modenatoday.it Il Vescovo Beschi in carcere: «Qui le condizioni sono sempre più difficili»Durante la visita di Natale alla casa circondariale di via Gleno a Bergamo, il Vescovo Beschi ha nuovamente evidenziato le crescenti difficoltà delle condizioni di detenzione. A tutta velocità con il sorriso. Ceccarelli debutta all’Olimpiade. Il cuore abetonese batte a BormioFrancis Ceccarelli ha conquistato il suo primo piazzamento alle Olimpiadi, scendendo sulla pista Stelvio di Bormio con il sorriso e determinazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mons. Manicardi in visita all’ospedale di Carpi; Dramma famigliare: si getta dal balcone, la figlia sotto fa da scudo. Entrambe in ospedale; Giornata del Malato. Modena, Monsignor Erio Castellucci all’Ospedale Civile di Baggiovara; C'era una volta il weekend, oggi un lavoratore su cinque è impegnato anche alla domenica. Il vescovo a Baggiovara, Il cuore e il sorriso sono terapeutici come le medicineIn occasione delle celebrazioni collegate alla Giornata Mondiale del Malato, oggi Monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo abate di Modena-Nonantola, è stato protagonista all’Ospedale Civile di ... modenatoday.it