Il tribunale di Catania libera la Sea-Watch 5 e la Lega attacca | Continue provocazioni

Il tribunale di Catania ha deciso di liberare la Sea-Watch 5, provocando la reazione dura della Lega. Il partito di Matteo Salvini ha accusato le autorità di compiere provocazioni continue, sottolineando che non si fermano le tensioni tra politica e magistratura. La vicenda si aggiunge alle recenti tensioni tra i due fronti, che si sono intensificate negli ultimi giorni. La decisione del tribunale ha acceso il dibattito pubblico, mentre le parti coinvolte si preparano a nuove dichiarazioni. La situazione resta calda e incerta.

Nuova levata di scudi della maggioranza contro le toghe. Siamo al quarto scontro in altrettanti giorni Lite numero quattro o per meglio dire, quarta lite in altrettanti giorni consecutivi. Ancora una volta si ripropone il duello maggioranza-magistrati e l'appello al rispetto reciproco tra istituzioni lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella finisce nel dimenticatoio. Il tribunale di Catania ha sospeso il fermo (con multa) della Sea Watch 5 emesso lo scorso 25 gennaio. Il Tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della nave Sea-Watch 5, che era stata trattenuta per 15 giorni. Il tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della Sea-Watch 5, fatto che ha suscitato molte reazioni. Sospeso il fermo sulla nave ong Sea-Watch 5 da parte del tribunale di Catania. Il provvedimento di fermo era stato emesso dopo un'operazione di salvataggio di 18 persone, compresi due bambini, lo scorso 25 gennaio con l'assegnazione. Nel giugno 2019, Carola Rackete forzò il blocco navale imposto dal governo italiano per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa: ecco la cifra con cui l'Italia dovrà risarcire la ong tedesca Sea Watch. Il provvedimento di fermo della Sea Watch 5 è stato revocato. Lo ha deciso il tribunale di Catania. Il provvedimento era stato emesso dopo un'operazione di salvataggio di 18 persone.