È il tecnico che l’ha accompagnata in tutti questi mesi di dolore e di speranza, dopo l’infortunio, e che l’ha accolta da quando ancora minorenne, Flora Tabanelli ha varcato i cancelli della Nazionale di Sci Freestyle, iniziando a mietere successi: primo podio in Coppa del Mondo nel 2023, appena compiuti 16 anni, e poi la scalata che ormai tutti conoscete, fino al bronzo olimpico. Valentino Mori è raggiante per Flora ma anche per una disciplina, la sua, che con Tabanelli ha vinto la prima medaglia ai Giochi. Tutto merito della campionessa che viene dal Lago Scaffaiolo: "Sì, possiamo dirlo senza timore: Flora è una campionessa – le parole di Mori –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tecnico di Flora "Sì, lei è una fuoriclasse"

Flora Tabanelli fuoriclasse a 18 anni: oro ai Mondiali, X-Games e Coppa del Mondo prima del bronzo olimpico!Flora Tabanelli ha conquistato il suo primo bronzo olimpico a soli 18 anni, dopo aver vinto oro ai Mondiali, medaglie ai X-Games e successi nella Coppa del Mondo.

Il giorno di Flora "Sì, finalmente torno in pista"Flora Tabanelli di Rocchetta Sandri (Sestola) torna in gara dopo aver scelto di saltare la qualificazione di slopestyle.

