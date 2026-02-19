Il Teatro Niccolini presenta Orlando furioso il nuovo libro di Mauro di Ruvo
Presentazione al Teatro Niccolini di Firenze del nuovo libro del critico d’arte Mauro Di Ruvo, un’opera che è un omaggio all’anniversario di Umberto Eco. Al Teatro Niccolini di Firenze la presentazione del nuovo libro di Mauro Di Ruvo. Orlando Furioso. Una fuga perenne dell’armonia nella follia Data: 5 marzo 2026, ore 18 “Orlando Furioso. Una perenne fuga dell’Armonia nella Follia” è il titolo dell’ultima fatica letteraria del noto critico d’arte, edito dalla casa editrice aretina Helicon Edizioni in apertura dell’anno 2026. Il giornalista dell’Edicola, Mauro Massari, l’ha già definito “un altro Ariosto” quello che Di Ruvo ci fa scoprire nella nuova edizione del poema cinquecentesco.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
