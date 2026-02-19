il teatro la vita il cantiere aperto di munchenbach

Il teatro e la vita si intrecciano nel lavoro di Munchenbach, attrice e fondatrice di InterAzioniCreative Teatro. Nata in Francia nel 1973, porta un cognome tedesco e un nome russo, ma da anni si stabilisce a Prato. Qui ha creato una compagnia teatrale che coinvolge giovani e adulti nel progetto di riscoperta artistica. La sua esperienza multiculturale si riflette nelle produzioni, che spesso affrontano temi legati all’identità e alle origini. La compagnia sta preparando uno spettacolo che sarà presentato questa estate.

Alla Munchenbach è un’attrice, ma non solo. E’ nata in Francia nel 1973, ha un cognome tedesco e un nome russo, ma da tempo vive a Prato, dove ha fondato InterAzioniCreative Teatro, che ha compiuto cinque anni. "In realtà è un progetto che prende forma e si sviluppa da molti più tempo con una missione precisa: attivare connessioni creative tra le arti e le persone, partendo dal teatro e aprendosi alla danza, alla musica, alla pittura, alle arti-terapie", spiega. InterAzioniCreative ha una sede, La Mescolanza, in via Valentini 10. "E’ un luogo di incontro, accoglienza e creazione – aggiunge – dove vengono proposti corsi di varia durata, dalle pratiche olistiche come lo yoga, ai per-corsi teatrali, alla lettura espressiva, ma anche musica, piccoli concerti, spettacoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

