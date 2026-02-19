Gli elettori di destra britannici desiderano vedere Giorgia Meloni al potere, sostituendo Sir Keir Starmer. La causa di questo desiderio nasce dalla sua fermezza contro la cultura woke, che molti considerano un problema nel Regno Unito. Un articolo del Daily Telegraph ha raccolto oltre seicento commenti che esprimono questa opinione. Tra i lettori, si nota un forte sostegno all’idea che l’Italia possa offrire un modello di leadership più deciso. La domanda che si fanno è se questa speranza possa trasformarsi in realtà.

È il sogno degli elettori di destra britannici: una donna a Downing Street. Un sogno impossibile, perché la donna in questione è Giorgia Meloni, ma a scorrere gli oltre seicento commenti lasciati dai lettori del Daily Telegraph all’articolo che racconta come la premier italiana sia campionessa nella guerra alla cultura woke, il messaggio è chiaro: con lei al posto del laburista Keir Starmer al governo, il Regno Unito ci guadagnerebbe. Un attestato di stima non da poco, se si considera che la prima donna a guidare il Paese è stata Margaret Thatcher, la rivoluzionaria Iron Lady che negli anni ’80 ha rovesciato lo statalismo che per decenni ha ingessato l’isola e che in tanti rimpiangono – al punto da diventare un fantasma per qualsiasi leader conservatore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il sogno inglese: sostituire Starmer con Giorgia Meloni

Giorgia Meloni balla con Fiorello: il sogno di "lavorare insieme" esaudito (in un video con l'Ai)Giorgia Meloni ha condiviso un video in cui danza con Fiorello tra le sedute del Parlamento, concretizzando un desiderio espresso in passato di collaborare con il comico.

Giorgia Meloni realizza il suo sogno e inizia a lavorare con Fiorello. Lui: "Ti assumo, ma in nero"Durante una conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha annunciato di aver iniziato a collaborare con Fiorello.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.