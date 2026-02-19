Il sogno impossibile di Leila Shahid

Leila Shahid, nota rappresentante dei palestinesi, è morta in un momento di grande sofferenza per il suo popolo. La sua morte arriva dopo aver vissuto i momenti più difficili degli ultimi due anni, segnati da violenze e distruzioni. Shahid aveva dedicato la sua vita a difendere i diritti di Gaza e Cisgiordania, spesso rischiando la sicurezza personale. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi ha sempre creduto nella pace e nella giustizia per i palestinesi. La sua memoria continuerà a essere un punto di riferimento per molti.

Ambasciatrice dei giorni della speranza, Leila Shahid è morta nell'ora della disperazione per i palestinesi, dopo aver assistito con orrore alle tragedie degli ultimi due anni nella sua casa in Francia. Shahid aveva cominciato il suo mandato come ambasciatrice della Palestina nel 1994 in Francia, all'epoca degli accordi di Oslo, e pochi mesi dopo la storica stretta di mano tra Yasser Arafat e Yitzhak Rabin. Nel giro di poco tempo si era affermata come portavoce efficace della causa palestinese. Sostenitrice del compromesso di Oslo, Shahid sperava che quel processo potesse condurre alla nascita di uno stato palestinese, anche se la parola "stato" non figurava nell'accordo.