Il sodalizioIl progetto finora top secret li vedrà impegnati insieme per raccontare le iniziative del King’s Trust la charity che ha supportato anche l' attore quando era adolescente

Idris Elba ha incontrato R e Carlo durante le riprese di un progetto segreto, che mira a raccontare le attività della charity King’s Trust. Questa organizzazione ha aiutato l’attore anche da giovane, quando iniziava la carriera. Elba, molto apprezzato dai due, ha scelto di collaborare con loro per condividere le storie delle iniziative benefiche. La collaborazione promette di portare alla luce dettagli inediti su come la charity ha sostenuto giovani talenti. La produzione sta già lavorando alle prime scene del documentario.

R e Carlo non lo nega: Idris Elba gli sta particolarmente simpatico, tanto da averlo nominato Sir lo scorso anno. Ieri il sovrano ha scelto proprio il college londinese frequentato da ragazzo dall’attore per inaugurare, assieme alla regina Camilla, un importante studio cinematografico destinato agli studenti. E rivolgendosi a Elba, non ha fatto a meno di commentare: «Sono molto orgoglioso di te». Re Carlo III pioniere incompreso: il documentario “Finding Harmony” su Prime Video X Sir Idris Elba, il nuovo amico di re Carlo. Le parole di elogio non sono finite qui. Nel visitare assieme all’attore le classi e i laboratori del Barking & Dagenham College dell’est londinese, Carlo ha incontrato gruppi di studenti impegnati in vari programmi tecnici e professionali. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il sodalizioIl progetto, finora top secret, li vedrà impegnati insieme per raccontare le iniziative del King’s Trust, la charity che ha supportato anche l'attore quando era adolescente Leggi anche: Arbitro Bra Juventus Next Gen: designato il fischietto del prossimo match di campionato che vedrà i bianconeri impegnati in trasferta "È top secret": mistero sul progetto del nuovo bunker della Casa BiancaLa Casa Bianca mantiene il massimo riserbo sul progetto del nuovo bunker, alimentando speculazioni e curiosità.