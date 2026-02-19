Il Soccorso alpino | Pericolo valanghe massima attenzione

Il Soccorso alpino ha emesso un'allerta per le valanghe, a causa delle abbondanti nevicate di queste ore e delle temperature in calo. La presenza di neve fresca sui monti ha aumentato il rischio di slavine, anche nel Lecchese. Le squadre di soccorso invitano escursionisti e sciatori a evitare zone pericolose e a seguire rigorosamente le indicazioni di sicurezza. La neve si accumula rapidamente e le slavine potrebbero verificarsi senza preavviso, mettendo a rischio chi si avventura in montagna. È fondamentale mantenere alta l'attenzione.

Dopo la neve delle scorse ore e le condizioni meteo di questi giorni, il Soccorso alpino lancia l'allerta valanghe, anche nel Lecchese. "Occorre la massima attenzione - si legge nella nota diramata oggi, giovedì 19 febbraio, dal Cnsas - il pericolo di valanghe, a seguito delle intense nevicate, è di grado 4 (forte) o 3 (marcato) su buona parte del territorio montano lombardo". Viene segnalato in particolare: pericolo valanghe 4 forte su Retiche, Orobie, Adamello e Prealpi lecchesi; 3 marcato su Prealpi comasche, bergamasche e bresciane; 2 moderato in Appennino pavese e Prealpi varesine. E sempre in queste ore Regione Lombardia ha emesso l'allerta "gialla" di protezione civile per rischio di forte vento dalla mezzanotte di venerdì 20 febbraio alla mezzanotte del giorno 21.