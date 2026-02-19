Il sindaco e i lavori al Fosso Bianco | Necessario un project financing

Il sindaco di Bagni San Filippo ha annunciato che i lavori al Fosso Bianco sono necessari a causa delle criticità emerse. La soluzione proposta prevede un project financing per migliorare la sicurezza e la gestione dei flussi turistici. Il sindaco ha sottolineato che l’obiettivo è garantire la tutela dell’ambiente e dei visitatori, soprattutto durante i periodi di massimo afflusso. La decisione riguarda anche l’introduzione di restrizioni temporanee all’accesso, per salvaguardare il patrimonio naturale e assicurare un’esperienza più sicura.

Il Fosso Bianco di Bagni San Filippo costituisce indubbiamente un elemento di grande richiamo, ma ha alcune criticità che devono essere affrontate e risolte, così come sarà indispensabile prevedere limitazioni all’accesso nei momenti di maggiore afflusso dei visitatori". E’ una delle affermazioni salienti del sindaco di Castiglione d’Orcia, Luca Rossi, durante l’incontro convocato presso il Centro Civico di Campiglia d’Orcia, per presentare lo studio affidato ed eseguito dall’architetta senese Sara Lastri che – lo ha detto lei stessa – conosce e frequenta l’area fin da quando era piccola. Quelle presentate a un buon numero di cittadini, arrivati anche da Bagni San Filippo, sono idee, linee-guida verso la definizione di una progettazione vera e propria degli interventi, che dovranno rispettare le caratteristiche del luogo, creando tuttavia percorsi pedonali agevolati o “facilitati” e anche aree di sosta attrezzate, senza stravolgere l’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

