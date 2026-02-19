Il sindaco di Acerra | La città non vede l’ora di abbracciare Papa Leone Il presidente Fico | Felici e onorati di accoglierlo

Il sindaco di Acerra annuncia che la città aspetta con entusiasmo l’arrivo di Papa Leone, dopo il recente annuncio della visita ufficiale. La causa di questa attesa deriva dalla visita prevista tra poche settimane, che coinvolge tutta la comunità locale. Un’organizzazione già in corso, con eventi e preparativi in pieno svolgimento, testimonia la voglia di accogliere il Papa in modo speciale. Anche il presidente Fico si dice felice e riconoscente per poter partecipare a questa occasione unica. La comunità si prepara a vivere un momento irripetibile.

Tempo di lettura: 4 minuti “Un evento di portata storica, che ci emoziona e di fronte al quale ci faremo trovare preparati”. E’ quanto sottolinea il sindaco di Acerra ( Napoli ), Tito d’Errico a margine dell’incontro in Diocesi nel corso del quale il Vescovo Antonio Di Donna ha annunciato ufficialmente la visita di Papa Leone XIV ad Acerra il prossimo 23 maggio. “Una gioia immensa, uno straordinario entusiasmo, per una giornata che resterà scolpita nella memoria collettiva dell’intero territorio – spiega il sindaco – e l’amministrazione comunale, come sempre, si farà carico con responsabilità della compartecipazione all’organizzazione di questa visita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Papa Leone a Pompei poi la tappa ad Acerra: «Messa e bagno di folla»Papa Leone ha visitato Pompei il 8 maggio, poi si è spostato ad Acerra il 23 dello stesso mese.

Papa Leone IVX pellegrino di pace a Napoli, Pompei e AcerraIl Papa Leone XIV ha deciso di visitare Napoli, Pompei e Acerra il prossimo maggio, per celebrare il primo anniversario della sua elezione.

