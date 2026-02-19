Il Salento danza sulle note del derby | Melendugno schianta Fasano e vola al sesto posto

Il derby tra Melendugno e Fasano ha portato una vittoria netta per i padroni di casa, che hanno battuto gli avversari con un punteggio di 3-0. La partita si è svolta nel palazzetto di Melendugno, davanti a una numerosa folla di tifosi. La squadra locale ha dominato il campo fin dall’inizio, grazie a un servizio preciso e a una difesa compatta. Con questa vittoria, Melendugno si è portata al sesto posto in classifica, mentre Fasano dovrà cercare di migliorare nelle prossime gare.

LECCE – Il primo storico incrocio in Serie A2 tra Narconon Volley Melendugno e Olio Pantaleo Volley Fasano non ha tradito le attese. È stata una serata di identità e orgoglio, dove il taraflex salentino si è trasformato in un palcoscenico di alto livello tecnico, culminato con il successo delle padrone di casa che conquistano tre punti vitali per la classifica. L'evento è iniziato sotto il segno del futuro. Il pubblico ha tributato una standing ovation a Gaia Roserba, stella del vivaio biancorossonero e già punto fermo della prima squadra, premiata come Mvp del Campionato territoriale Under 18.