Il ritrovamento di un codice miniato di Ippolita Maria Sforza sul mercato antiquario ha suscitato grande interesse. La scoperta avviene nello stesso periodo in cui Memling realizzava la sua Crocifissione vicino a Bruges. Ippolita Maria Sforza, figlia del duca di Milano, si sposò con Alfonso II d’Aragona, duca di Calabria, diventando poi regina di Napoli. Il manoscritto, risalente al XV secolo, rivela dettagli inediti sulla vita di questa figura storica. La provenienza del documento rimane ancora sconosciuta, ma la sua autenticità è stata confermata dagli esperti.

Negli stessi anni in cui Memling dipingeva vicino a Bruges la sua Crocifissione, Ippolita Maria Sforza, figlia del duca di Milano, andava in sposa ad Alfonso II d’Aragona, duca di Calabria e poi re di Napoli. Le nozze si celebrarono nella città di Partenope e la giovane Sforza portò in dote, tra le altre cose, un raffinato codice miniato contenente la trascrizione della prima decade dell’ Ab Urbe Condita di Tito Livio. La milanese Ippolita era una delle donne più colte del suo tempo: venne educata per scelta paterna in modo completo, al pari dei fratelli maschi. Eccelleva nell’arte raffinata della falconeria e studiava per ore latino, francese, spagnolo e aveva nozioni di greco antico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il ritrovamento sul mercato antiquario di un codice miniato di Ippolita Maria Sforza

Firenze, l’8 gennaio celebrazione per Maria Cristina Ogier a San Miniato al MonteIl prossimo 8 gennaio a San Miniato al Monte, Firenze, si svolgerà una cerimonia in memoria di Maria Cristina Ogier.

Mecca netto sul mercato della Juventus: «A giugno due parametri zero». Poi il commento sulla finestra di mercato invernale e sul vice YildizMecca netto sul mercato della Juventus: a giugno arriveranno due calciatori a parametro zero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.