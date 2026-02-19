Il rigore diventa punizione senza che il pallone sia toccato nessuno capisce niente | è la Regola 14

Durante la partita tra Rochdale e Scunthorpe, un rigore è stato assegnato senza che il pallone venisse toccato, creando confusione tra giocatori e spettatori. La causa di questa decisione riguarda la Regola 14 del calcio, che ha portato l’arbitro a fischiare un penalty in modo inaspettato. Il gesto ha lasciato tutti senza parole, con alcuni che hanno protestato e altri che hanno cercato di capire cosa fosse successo. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva il match, lasciando un segno nella partita.

Un calcio di rigore concesso durante Rochdale-Scunthorpe in Inghilterra ha dato vita a un momento che ha sconcertato tutti in campo, dai calciatori al pubblico. L'arbitro ha applicato correttamente la Regola 14: cosa dice.