Il rapitore di Bergamo e la delirante spiegazione | La piccola pareva un peluche

Il rapitore di Bergamo ha spiegato di aver scambiato la bambina di un anno e mezzo per un peluche. L’uomo ha ammesso di aver afferrato la piccola mentre teneva la mano alla madre, Laura, davanti a un supermercato. La sua versione, poi, è diventata ancora più confusa, dicendo di aver agito senza intenzioni cattive. La polizia lo ha fermato subito dopo l’accaduto, trovandolo vicino al luogo del tentato rapimento con un’aria smarrita. La bambina è stata subito riconsegnata ai genitori.

Bergamo, 19 febbraio 2026 – “Ho pensato che fosse un peluche ”. L’uomo che ha tentato di rapire una bimba di un anno e mezzo dalle braccia della madre all’uscita di un supermercato a Bergamo, nei giorni scorsi, ha ammesso così davanti al gip di aver afferrato la piccola mentre stringeva la manina a quella della mamma Laura. Pronunciate queste parole, durante l’interrogatorio di garanzia, l’arrestato ha poi deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giudice per le indagini preliminari, Ravelli, ha confermato la custodia cautelare in carcere per il romeno di 47anni, Emil Mortu, accusato di aver aggredito la bimba all’interno dell’Esselunga di via Corridoni, provocandole anche la rottura del femore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

