Il prossimo Mei sarà dedicato al rap

La nuova edizione del Mei inizia già a prendere forma. Il Meeting delle Etichette Indipendenti è al lavoro per l’organizzazione della trentunesima edizione che si svolgerà nelle vie del centro di Faenza dall’1 al 4 ottobre. Battezzato come ‘Mei 30 e lode!’, è stato presentato in Comune a Faenza dal vice Sindaco Andrea Fabbri e dall’assessore al Turismo Simona Sangiorgi, in cui sono state confermate date e programmi. Il festival sarà anticipato dall’anteprima della mostra dell’artista faentino Filippo Auty che verrà inaugurata il 16 settembre alla Galleria della Molinella e rimarrà visitabile fino al 4 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

No al trasloco, spuntano i cartelli: "Il prossimo lunedì sarà l’ultimo. Il mercato rischia di scomparire"La possibile chiusura del mercato di Torino preoccupa commercianti e cittadini.

Un parco giochi al Cafaggio. Sarà dedicato a Giovanna PardiniÈ stato inaugurato un nuovo parco giochi al Cafaggio, dedicato a Giovanna Pardini.

Si può ammirare fino al prossimo 4 febbraio alla biblioteca Lazzerini la mostra “Unica nel suo genere” di Mei Suk Leung. Un’artista originaria di Hong Kong, che ha vissuto per anni senza fissa dimora a Prato, innamorata dell’arte e del Rinascimento. Conoscia facebook