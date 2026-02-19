Il principe Andrea arrestato Lo sfogo con Epstein e i tre incontri sessuali con la sua grande accusatrice
Il principe Andrea è stato arrestato ieri a causa delle accuse legate ai rapporti con Jeffrey Epstein. Le nuove rivelazioni provenienti dai file di Epstein mostrano dettagli sconvolgenti sugli incontri dell’ex membro della famiglia reale con le presunte vittime. Tra le prove ci sono fotografie e email che testimoniano incontri segreti e conversazioni sospette. La notizia ha scosso l’opinione pubblica e alimenta le polemiche sulla sua reale innocenza. La famiglia reale si trova sotto una pressione crescente, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul caso.
L'ex principe è stato arrestato per abuso d'ufficio ma lo scandalo nei suoi confronti è scoppiato per i tre incontri sessuali di cui lo accusava Virginia Giuffre, morta suicida lo scorso aprile Con l’arresto dell’ex principe Andrea (leggi qui), mentre la Gran Bretagna è sotto shock e la famiglia reale inglese è travolta dal più grave scandalo della sua storia che potrebbe sfociare in una crisi istituzionale, emergono nuove rivelazioni dalla pubblicazione degli Epstein Files, le migliaia di documenti, foto, video, email conservate da Jeffrey Epstein, il faccendiere pedofilo condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori che si è suicidato nella sua cella in carcere nel 2019. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
