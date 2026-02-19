Il presidente Schifani riceve comandante generale delle Capitanerie di porto Sergio Liardo

Il presidente Schifani ha incontrato questa mattina Sergio Liardo, comandante generale delle Capitanerie di porto, a Palazzo d’Orléans. La visita si è concentrata sulle attività di monitoraggio delle coste e sulla sicurezza marittima. Schifani ha ascoltato le proposte di Liardo per rafforzare i controlli e prevenire incidenti in mare. Durante l’incontro, sono stati discussi anche i progetti per migliorare le infrastrutture portuali e la tutela ambientale. La riunione si è conclusa con un impegno comune per la salvaguardia delle risorse marine.

