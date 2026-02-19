Nel 1647, Carlo I venne arrestato durante la guerra civile inglese, un fatto che segnò una svolta nel regno. La sua cattura avvenne in un momento di grande tensione politica e militare, portando alla sua successiva condanna a morte. Questo episodio segnò la fine temporanea del suo governo e spinse il paese verso un periodo di instabilità. La dinastia Stuart, infatti, dovette affrontare anni di crisi prima di riuscire a riprendersi con Carlo II. La storia di questa monarchia resta legata a momenti di grande sconvolgimento.

L’ultima volta che accadde una cosa del genere, il Regno Unito ancora non esisteva: Scozia e Inghilterra erano Stati distinti, anche se la dinastia degli Stuart li governava entrambi. E soprattutto in Inghilterra c’era la guerra civile. Per trovare nella storia britannica un episodio somigliante all’arresto del principe Andrea, bisogna infatti risalire al 3 gennaio 1647, quando a subire l’oltraggio di perdere la libertà personale fu il re Carlo I, destinato peraltro a finire decapitato due anni dopo, il 30 gennaio del 1649. Nei 379 anni trascorsi da allora, nelle terre governate da Londra è successo di tutto: la restaurazione della monarchia abbattuta, la Gloriosa Rivoluzione di fine Seicento, la nascita del Regno Unito, guerre del più vario genere, la conquista e poi la perdita di un impero di estensione smisurata, la rivoluzione industriale, l’affermazione della democrazia politica, l’ingresso nell’Europa comunitaria e poi la Brexit. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il precedente del 1647, quando Carlo I venne arrestato (e poi decapitato due anni dopo) durante la guerra civile

Chi fu Carlo I, l’ultimo reale inglese arrestato prima dell'ex principe Andrea: venne accusato di alto tradimento e decapitatoRe Carlo I fu arrestato nel 1647 per alto tradimento, un episodio che segnò la fine del suo regno.

Principe Andrea, primo reale inglese arrestato della storia moderna: l'ultimo fu Carlo I (che fu decapitato) e Maria Stuarda (rinchiusa per 19 anni e giustiziata)Il principe Andrea, figlio di Elisabetta II, è stato arrestato a causa di accuse di aver condiviso contenuti inappropriati online.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.