IL POST-PARTITA Cura dei dettagli e concentrazione Lucarelli è felice | Prova di spessore

Cristiano Lucarelli celebra la vittoria della sua Pistoiese, ottenuta grazie a una prestazione attenta e senza sbavature. La squadra ha dimostrato grande cura nei dettagli e molta concentrazione, limitando le occasioni di un avversario temibile come il Vis Pesaro. Lucarelli si mostra soddisfatto, sottolineando l’atteggiamento compatto dei suoi giocatori e la capacità di mantenere alta l’attenzione fino alla fine. La partita si è decisa con un gol nel secondo tempo, che ha premiato la determinazione del team.

C'è grande gioia nel volto e nelle parole di Cristiano Lucarelli. La sua Pistoiese ha messo in campo una prova gagliarda, concedendo pochissimo a una corazzata come quella dorica. "La squadra ha fatto una prestazione mentale di spessore – ha sottolineato in sala stampa il tecnico arancione – che ci ha permesso di indirizzare la gara e poi di raddoppiare nel secondo tempo. I ragazzi hanno messo in campo applicazione, concentrazione e cura dei dettagli: senza questi aspetti non avremmo mai potuto battere una squadra come l' Ancona, che ha vinto nove volte nelle ultime dieci partite e non perdeva da quasi tre mesi.

