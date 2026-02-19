Il podcast ‘Comprami’ sarà protagonista giovedì 19 febbraio a Base Milano, a causa del suo grande successo online. L’evento si svolgerà dalle 18.30 alle 20 e coinvolgerà ascoltatori e appassionati di podcast. Durante l’appuntamento, gli organizzatori parleranno delle storie ascoltate e delle tematiche affrontate, dando spazio anche alle domande del pubblico. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’appuntamento si svolge in un momento di grande fermento per il settore dei podcast a Milano.

Milano, 18 febbraio 2026 - Podcast protagonisti giovedì 19 febbraio dalle 18.30 alle 20 a Base Milano. L’evento dal titolo “A che prezzo. il lavoro?” è promosso da ASSIPOD.org - l’Associazione Italiana Podcasting, ed è dedicato al podcast ‘Comprami’, prodotto da Il Sole 24 Ore. L’evento. Podcast in Circolo propone un approfondimento con Daniele Vasch i, autore del podcast Comprami. L’appuntamento è in via Bergognone 34, Gate B – Music Room – 2 PIANO e l’ingresso libero con prenotazione online. La moderazione dell’incontro è di Ester Memeo e Dimitrij Zanusso, con il supporto tecnico di Antonio Mezzadra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il podcast ‘Comprami’ arriva a Base Milano

