Il pino di Nervi non c' è più | Ecco perché è stato necessario abbatterlo

Il grande pino di Nervi è stato abbattuto a causa di seri problemi di stabilità. La pianta, situata vicino al castello lungo la passeggiata Anita Garibaldi, aveva radici danneggiate e rischiava di cadere. Le autorità hanno deciso di intervenire subito per evitare incidenti, rimuovendo l’albero con operazioni precise e rapide. La sua scomparsa lascia vuoto nel paesaggio di Nervi, dove il pino era un punto di riferimento per tanti visitatori. Ora si pensa a un nuovo progetto per recuperare quell’area.

L'ultima fase del taglio alla presenza dell’assessora al Verde urbano, Francesca Coppola, e delle principali associazioni ambientaliste. L'albero sarà sostituito con due nuovi pini Si è conclusa con l'abbattimento la vicenda del grande pino domestico all'altezza del castello sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi. Le operazioni di taglio sono terminate ieri, mercoledì 18 febbraio, alla presenza dell’assessora al Verde urbano, Francesca Coppola, e delle principali associazioni ambientaliste. Durante le operazioni sono stati rilevati i “cretti” posizionati alla base della pianta, evidenziati già dalle perizie tecniche, che rendevano l’albero potenzialmente instabile e a rischio cedimento improvviso.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Abbattimento pino al castello di Nervi, il Comune smentisce: oggi sopralluogo, le ipotesiQuesta mattina il Comune di Genova ha fatto un sopralluogo sul luogo dove si parla di abbattimento del pino vicino al castello di Nervi.

Pino pericolante, chiude parte della passeggiata di Nervi: la mappaAlla fine, i lavori sono stati avviati per chiudere parte della passeggiata Anita Garibaldi a Nervi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.