‘Il Pifferaio di Davos’ tornare al reale e scoprire il gioco delle élite
Il nome di Davos e il suo famoso convegno sono alla base di un nuovo libro di Maurizio Milano. L’autore denuncia come le élite economiche e politiche manipolino l’opinione pubblica, distorcendo la realtà a favore dei loro interessi. La sua seconda edizione invita a guardare oltre le parole e a scoprire il vero gioco che si cela dietro le decisioni prese in Svizzera. Milano spiega che solo un ritorno alla concretezza può evitare che il sistema ci lasci senza scampo. La domanda rimane: quanto tempo abbiamo ancora?
La necessità di un fattivo ritorno al reale, prima che lo stesso ci presenti il conto. È questo l'obiettivo descritto nella seconda edizione del libro 'Il Pifferaio di Davos', scritto dall'economista Maurizio Milano. L'autore e l'avvocato Paride Casini propongono un'analisi critica sul 'World Economic Forum di Davos' e sulle strategie delle élite che mirano a ridefinire economia, società e libertà. L'iniziativa, organizzata dal 'Progetto San Giorgio', è aperta alla cittadinanza e si terrà sabato 21 febbraio alle 9.30 alla sala della Musica di via Boccaleone, 19. L'evento beneficia del patrocinio del Comune e di un contributo di mille euro.
Tra economia, società e libertà: in programma la presentazione de 'Il pifferaio di Davos'Maurizio Milano ha scritto il libro ‘Il Pifferaio di Davos’ per denunciare come le decisioni prese a livello globale abbiano indebolito l’economia reale.
Il Pifferaio di Davos, una giornata di approfondimento sui temi sociali più attuali attraverso la presentazione del libro dell'economista Maurizio Milano. La giornata di approfondimento, legata alla presentazione della seconda edizione del libro, è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa che si è tenuta nella residenza municipale.
Presentazione dell'iniziativa di approfondimento sulla nuova edizione del volume Il Pifferaio di Davos. Mercoledì 18 febbraio 2026 alle 10:00, nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa Il Pifferaio di Davos, giornata d ...
Presentazione a Ferrara del libro "Il Pifferaio di Davos": analisi critica sulle élite globali
Ieri ho avuto il piacere di intervenire alla presentazione del libro "Il Pifferaio di Davos. Il Great Reset del capitalismo", insieme all'autore Maurizio Milano, in una gremitissima Villa Crastan. Un'occasione preziosa per approfondire temi centrali del nostro tempo: