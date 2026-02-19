Il nome di Davos e il suo famoso convegno sono alla base di un nuovo libro di Maurizio Milano. L’autore denuncia come le élite economiche e politiche manipolino l’opinione pubblica, distorcendo la realtà a favore dei loro interessi. La sua seconda edizione invita a guardare oltre le parole e a scoprire il vero gioco che si cela dietro le decisioni prese in Svizzera. Milano spiega che solo un ritorno alla concretezza può evitare che il sistema ci lasci senza scampo. La domanda rimane: quanto tempo abbiamo ancora?

La necessità di un fattivo ritorno al reale, prima che lo stesso ci presenti il conto. È questo l’obiettivo descritto nella seconda edizione del libro ‘Il Pifferaio di Davos’, scritto dall’economista Maurizio Milano. L’autore e l’avvocato Paride Casini propongono un’analisi critica sul ‘World Economic Forum di Davos’ e sulle strategie delle élite che mirano a ridefinire economia, società e libertà. L’iniziativa, organizzata dal ‘Progetto San Giorgio’, è aperta alla cittadinanza e si terrà sabato 21 febbraio alle 9.30 alla sala della Musica di via Boccaleone, 19. L’evento beneficia del patrocinio del Comune e di un contributo di mille euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Il Pifferaio di Davos’, tornare al reale e scoprire il gioco delle élite

Tra economia, società e libertà: in programma la presentazione de 'Il pifferaio di Davos'Maurizio Milano ha scritto il libro ‘Il Pifferaio di Davos’ per denunciare come le decisioni prese a livello globale abbiano indebolito l’economia reale.

