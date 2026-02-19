Il rischio di perdere la scarpa come Cenerentola si riduce grazie a un nuovo design. La causa è il miglioramento delle calzature che, ora, garantiscono maggiore stabilità e sicurezza. Questo progresso nasce dall’esigenza di evitare incidenti durante le lunghe passeggiate nelle città, spesso accompagnate da tacchi alti o modelli scomodi. Le scarpe, infatti, sono diventate più pratiche senza rinunciare allo stile. Ora, molte fashioniste possono camminare con tranquillità, senza temere di perdere un pezzo importante del loro outfit.

D écolleté, croce e delizia di ogni fashionista che si rispetti. Difficile trovare un modello di scarpa più complesso da portare per lunghi tragitti. Che siano dotate di un tacco alto o micro, la pelle rigida e la punta, anche se arrotondata, non sono il massimo della comodità. Ma nella Primavera Estate 2026 è in atto una rivoluzione: le pumps si trasformano in alleate di stile quotidiano, grazie a una calzata inaspettatamente confortevole. Décolleté argento: 5 outfit di tendenza da copiare X Leggi anche › Basta con le solite décolleté. Queste sono le scarpe col tacco più desiderate di stagione (parola di star) Merito del dettaglio sul tallone, che rende più portabili le classiche décolleté. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il pericolo di finire come Cenerentola, perdendo la scarpetta per strada, è ridotto al minimo

