Il patron del festival Jazz Open | Ci avete accolti a braccia aperte

Jurgen Schlensog, fondatore di Jazz Open, racconta che l’accoglienza a Modena è stata calorosa e spontanea. Il festival, nato in Germania, ha scelto questa città italiana come sua nuova sede, portando musica jazz live e attività culturali. Durante le prime giornate, gli organizzatori hanno notato entusiasmo tra il pubblico e collaborazione con le istituzioni locali. Dopo aver visitato altre città come Torino e Bologna, hanno deciso di stabilirsi a Modena, dove hanno trovato un ambiente pronto ad accogliere il loro evento.

Marchetti "Abbiamo esplorato anche altre città, come Torino o Bologna, ma qui a Modena da subito siamo stati accolti with open arms, a braccia aperte", sorride Jurgen Schlensog, fondatore e patron di Jazz Open, il celebre festival che, nato a Stoccarda in Germania, da quest'anno avrà una 'costola' in Italia. E ha scelto Modena. Dal 13 al 18 luglio – come abbiamo già anticipato – alcune fra le 'grandi firme' della galassia musicale, da Diana Krall a Jean-Michel Jarre, con Luca Carboni come portabandiera tricolore, si esibiranno sul palcoscenico di piazza Roma, con altri jazzisti in scena al Baluardo e giovani talenti ai Giardini Ducali.