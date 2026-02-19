Il paraguru Fabregas trattiene Saelemaekers per la maglia mentre sta giocando E chi viene espulso? Allegri

Durante la partita tra Milan e Como, Fabregas ha tirato una trattenuta su Saelemaekers, afferrandolo per la maglia mentre il gioco era in corso. La scena si è verificata davanti agli occhi di tutti, provocando la reazione dell’arbitro che ha deciso di allontanare Allegri, allenatore del Milan, con un cartellino rosso. La scena si è svolta in modo rapido, lasciando i tifosi sorpresi. Questa azione ha influenzato il risultato finale di 1-1, creando un momento di tensione tra le due squadre.

Il paraguru Fabregas fa una scorrettezza da terza serie: trattiene Saelemaekers per la maglia, e chi viene espulso? Allegri Milan-Como 1-1. Nella ripresa Fabregas si rende protagonista di una scorrettezza da terza serie (con tutto il rispetto per la terza serie). Da allenatore trattiene Saelemaekers mentre sta correndo. Ovviamente ne nasce un parapiglia. E indovinate chi viene espulso? Massimiliano Allegri. Mentre Fabregas il paraguru la fa franca. Il calcio italiano e gli arbitri italiani non si smentiscono mai. Poi, da vero paraguru, Fabregas chiede scusa in tv e in conferenza. Fa pure il simpatico: “devo tenere le mani a posto come dice Chivu. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

