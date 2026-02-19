il paradosso economico peruviano

Il 17 febbraio, il Congresso peruviano ha rimosso il presidente ad interim José Jerí dopo aver scoperto il suo incontro segreto con imprenditori cinesi. La decisione nasce dalla preoccupazione che Jerí abbia favorito interessi stranieri senza consultare le altre istituzioni. L’episodio ha scatenato proteste tra i sostenitori del governo, che accusano l’assemblea di aver agito senza basi solide. La crisi politica si aggrava mentre il Paese cerca di trovare una soluzione per stabilizzare il governo e ripristinare la fiducia dei cittadini.

Trasparenza e salari. Se non semplifica ma aumenta la burocrazia, il decreto del governo è un boomerang Il 17 febbraio il Congresso del Perù ha destituito il presidente ad interim José Jerí. L’assemblea lo ha censurato perché ha incontrato in segreto degli imprenditori cinesi e ora dovrà scegliere l’ottavo presidente in otto anni. Lo scandalo, ribattezzato “Chifa-gate” dal soprannome locale dei ristoranti cinesi, è esploso il mese scorso quando Jerí è stato ripreso mentre entrava incappucciato e a tarda notte in un ristorante per incontrare l’imprenditore cinese Zhihua Yang, titolare di una concessione energetica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Omicidio Aurora Livoli, il peruviano era già stato espulsoL'omicidio di Aurora Livoli ha portato alla luce la presenza di un peruviano già espulso dall’Italia.

Il parlamento peruviano destituisce il presidente ad interim José JeríIl parlamento peruviano ha rimosso il presidente ad interim José Jerí il 17 febbraio, accusandolo di “inadeguatezza”.

Perú La Paradoja Económica con la Moneda Más Fuerte

