Il paradosso di Porsche chi ha una plug-in non la usa mai in elettrico

Il fatto che molti possessori di auto plug-in Porsche evitino di usare la modalità elettrica nasce dal fatto che preferiscono mantenere il motore a combustione acceso. Un sondaggio condotto tra clienti di lusso mostra che, nonostante le vetture siano dotate di tecnologia ibrida, l’uso della funzione elettrica si riduce spesso a poche occasioni. Alcuni clienti preferiscono affidarsi al motore tradizionale per garantire maggiore autonomia o perché trovano più comodo il pieno di carburante. Questa tendenza si nota soprattutto nelle aree urbane, dove le auto restano spesso in sosta.

Il Paradosso dell’Elettrificazione: Porsche e i Clienti che Non Usano Mai la Modalità Elettrica. Un’indagine su larga scala rivela che i possessori di veicoli ibridi plug-in, soprattutto modelli di lusso come Porsche, raramente sfruttano le potenzialità dell’elettrico. L’analisi, basata sui dati di quasi un milione di veicoli in Europa tra il 2021 e il 2023, solleva dubbi sull’efficacia delle attuali politiche ambientali e sull’effettivo contributo di queste tecnologie alla riduzione delle emissioni. Un’Analisi Approfondita dei Dati di Utilizzo. Lo studio, condotto tramite il sistema OBFCM (On-Board Fuel Consumption Monitoring), ha esaminato i consumi di carburante e l’utilizzo di energia elettrica di un campione rappresentativo di veicoli immatricolati in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Porsche "si è sbagliata" sull'elettrico e rimette il motore a benzina sulla MacanPorsche torna sui suoi passi e reintroduce motori a benzina e ibridi sulla Macan, dopo aver annunciato una strategia esclusivamente elettrica.

Meloni: “E’ un paradosso polemizzare sull’ICE a Milano-Cortina e chiedere agli Usa la difesa dell’Ue”. Conte: “Finto sovranismo di chi si è piegato a tutto”La premier Meloni attacca chi critica la presenza dell’ICE ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 e allo stesso tempo chiede agli Stati Uniti di difendere l’Europa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.