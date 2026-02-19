Il Papa a Lampedusa il 4 luglio l' annuncio del sindaco ai concittadini | Lo accoglieremo con rispetto dignità e cuore aperto

Il Papa Leone visiterà Lampedusa il 4 luglio, suscitando grande attenzione tra i residenti. Il sindaco ha annunciato che l’isola accoglierà il pontefice con rispetto e calore, sottolineando l’importanza di questa visita simbolica. La presenza di Papa Leone vuole richiamare l’attenzione sulle sfide dei migranti che attraversano il Mediterraneo, molti dei quali arrivano proprio a Lampedusa. La comunità locale si prepara ad accogliere il Papa, consapevole del messaggio di solidarietà e di umanità che portarà con sé. La visita si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle crisi migratorie.