Il Papa a Lampedusa il 4 luglio l' annuncio del sindaco ai concittadini | Lo accoglieremo con rispetto dignità e cuore aperto
Il Papa Leone visiterà Lampedusa il 4 luglio, suscitando grande attenzione tra i residenti. Il sindaco ha annunciato che l’isola accoglierà il pontefice con rispetto e calore, sottolineando l’importanza di questa visita simbolica. La presenza di Papa Leone vuole richiamare l’attenzione sulle sfide dei migranti che attraversano il Mediterraneo, molti dei quali arrivano proprio a Lampedusa. La comunità locale si prepara ad accogliere il Papa, consapevole del messaggio di solidarietà e di umanità che portarà con sé. La visita si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle crisi migratorie.
Il 4 luglio Papa Leone a Lampedusa: una chiamata globale per diventare "esperti di riconciliazione"Brasile, Turchia e Libano. passando prima o dopo da Lampedusa: Prevost come Bergoglio Brasile, Turchia e Libano. passando prima o dopo da Lampedusa: Prevost come Bergoglio
Il 4 luglio Papa Leone a Lampedusa: una chiamata globale per diventare "esperti di riconciliazione"Il 4 luglio, Papa Leone ha visitato Lampedusa, attirando l'attenzione su un tema urgente: l'accoglienza dei migranti.
Il 4 luglio Papa Leone XIV sarà a Lampedusail pontefice visiterà la maggiore delle isole Pelagie per richiamare tutti a diventare esperti di riconciliazione ... rainews.it
Pompei, Napoli, Acerra, Pavia, Lampedusa, Assisi, il Meeting di Rimini: Leone XIV abbraccia l’ItaliaL’8 maggio il Papa celebrer‡ il primo anno del pontificato nel santuario della Madonna del Rosario e poi a Napoli. Il 23 maggio la visita nella Terra ... avvenire.it
