Il palco diventa un laboratorio della mente

Stasera alle 21, il teatro Ruggeri di Guastalla ospita “Il caso Jekyll”, un evento che porta il palcoscenico in un vero e proprio laboratorio mentale. La rappresentazione coinvolge il pubblico in un viaggio tra scienza e psiche, con attori che interpretano personaggi complessi e riflessivi. La scena si anima di luci e suoni, creando un’atmosfera immersiva. I visitatori assisteranno a un spettacolo che sfida le percezioni, lasciando spazio a domande sulla natura umana e la memoria. La serata promette un’esperienza unica e stimolante.

"Il caso Jekyll". Il palcoscenico del Ruggeri di Guastalla stasera alle 21 si trasforma in un laboratorio della mente. Il dottor Jekyll, illustre studioso della psicanalisi, individua l’origine dei disturbi psichici nel conflitto tra l’Io razionale e la sua Ombra inconscia. Convinto che questa parte oscura sia la vera essenza dell’uomo, decide di sperimentare su di sé liberando la propria alterità sotto il nome di Hyde. Uno spettacolo tratto dai testi di Robert Louis Stevenson, con l’adattamento di Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini. Protagonisti in scena sono Sergio Rubini, Daniele Russo, Geno Diana, Pierluigi Corallo, Sergio del Prete, Angelo Zampieri, Alessia Santalucia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il palco diventa un laboratorio della mente Martin rinvia il debutto, Sepang diventa il laboratorio della MotoGP 2026Martin rinvia il debutto in MotoGP. L’arte diventa cura. Gli anziani della Rsa protagonisti attivi del laboratorio creativoAll’interno della Rsa Sabbadini, l’arte si trasforma in uno strumento di cura e coinvolgimento. 5. kulturphilosophische Denkwerkstatt des Nikolaus Harnoncourt Zentrums: Haltung und Pose Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Hai 30 anni (o meno)? Questo palco può cambiare la tua traiettoria; Paolo Rossi: Sul palco con una psicologa, coinvolgo il pubblico nella terapia che diventa teatro; Renato Zero e la 'formula magica' per vivere e amare sul palco; Lamezia, standing ovation per lo spettacolo di Antonio Grosso al Grandinetti. Il teatro diventa un ’ring’: Una serata tutta da ridereIl Teatro Ventidio Basso è pronto a trasformarsi in un’arena della risata. Sabato 24 gennaio alle 21 va in scena ’Big Comedy Ring Show – 2° Round’, lo spettacolo che riunisce alcuni dei comici più ... ilrestodelcarlino.it Renato Zero e la 'formula magica' per vivere e amare sul palcoIl cantautore in tour: Non rifiutare mai nessuno e non essere da nessuno mai rifiutati La formula magica in questo tempo miserabile è non rifiutare mai nessuno e non essere da nessuno mai rifiutati ... adnkronos.com Bar Spot – Speciale Super Bowl: quando la pubblicità sale sul palco e diventa spettacolo #BarSpot #SuperBowlAds #FrancescoBozza #Pubblicità #TeatroLeonardo #Comunicazione agendaviaggi.com/bar-spot-speci… Photo courtesy of MTM Ufficio Stampa x.com Sul palco, gli applausi non finiscono. Il M° Davide Cavuti. La Sindaca Luisa Russo. Un mazzo di fiori che diventa grazie. Ami Stewart saluta un Auditorium Sirena completamente esaurito. Musica internazionale. Energia che ve lo diciamo a fare. Platea in pie facebook