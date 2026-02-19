Il paese rivuole la sua campana | Almeno una copia della Montalina

Un gruppo di cittadini di Montale si impegna per riavere la loro campana: “Almeno una copia della Montalina”. La campana originale fu portata via dai fiorentini nel 1303, quando distrussero il castello del paese. Da allora, la campana si trova nella torre del Bargello a Firenze, dove ancora si trova. I cittadini vogliono ottenere una replica per riaccendere il legame con la memoria storica locale. La richiesta è diventata un progetto concreto, con incontri tra residenti e rappresentanti delle istituzioni.

Si è costituito un gruppo di cittadini montalesi per portare a Montale una copia della storica campana chiamata "La Montalina" che nel 1303 fu presa dai fiorentini quando distrussero il castello del Montale e da allora ha prestato servizio, con alterne vicissitudini, nella torre del Bargello, a Firenze, dove si trova tutt’ora. Il gruppo si è formato durante una riunione conviviale nella pizzeria La Rotonda di Montale ed è aperto alle adesioni di tutti i montalesi che ne condividano lo scopo. L’antica campana riveste un valore storico e un altrettanto rilevante significato affettivo e identitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

