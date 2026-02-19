Il padre di Franzoso | Noi dimenticati Franzoni e altri sono rimasti in Cile a sciare? Ancora non mi va giù

Il padre di Matteo Franzoso denuncia che suo figlio e altri atleti sono stati lasciati in Cile dopo le gare di sci, creando sconcerto. La causa principale, secondo lui, risiede nell’atteggiamento della Federazione, che sembra aver abbandonato i giovani durante una trasferta importante. In un’intervista, si mostra amareggiato e chiede risposte concrete, sottolineando che la situazione non può essere ignorata. La sua voce si unisce a quella di altri genitori, ancora in attesa di chiarimenti ufficiali.

Dopo il botta e risposta tra il fratello di Matteo Franzoso, Michele e il gemello di Giovanni Franzoni, Alessandro, ha parlato anche il papà di Matteo. In un'intervista rilasciata a Repubblica ha rotto il suo silenzio: "Sono sei mesi che siamo in un frullatore, e non riusciamo a farcene una ragione. Per noi lo sci non esiste più, in questi tempi di festa olimpica diffusa che ci ha dimenticato, anzi cancellato. Ci sentiamo trasparenti, noi e la memoria di Matteo". E la frustrazione verso il mondo che amava e a cui apparteneva Matteo, morto lo scorso settembre in Cile, dopo un incidente in allenamento: "Franzoni non c’era perché in cinque hanno scelto di rimanere in Cile ad allenarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

