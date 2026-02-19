Il nuovo gioco di Santa Monica Studio potrebbe essere annunciato in estate

Santa Monica Studio potrebbe annunciare un nuovo gioco questa estate, a causa delle parole di Christopher Judge, interprete di Kratos. Durante un evento con i fan, Judge ha detto che ci sono novità in arrivo “probabilmente nella tarda estate”. Questo suggerisce che il team sta lavorando a un progetto ancora segreto e potrebbe svelarlo presto. I fan attendono con entusiasmo un possibile teaser o un trailer, mentre i dettagli rimangono ancora nascosti. La comunità videoludica resta in attesa di ulteriori conferme.

Le dichiarazioni di Judge sono emerse in un video registrato durante un evento pubblico (grazie a ResetEra ).