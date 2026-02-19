Il nomignolo che gli hanno dato gli esperti royal acqua di stagno non è particolarmente invitante Ma la formula è di quelle super energizzanti
K ate Middleton è la regina indiscussa del benessere regale. Tra impegni ufficiali e la gestione di tre figli, la principessa di Galles, 44 anni, punta tutto su una routine mattutina che è un concentrato di energia pura, fondata su un mix cromatico diventato il suo marchio di fabbrica. Se un tempo la colazione all’inglese era un dogma intoccabile a corte, oggi a Kensington Palace regna il verde. Ma non è tanto una questione di estetica, quanto di un vero e proprio rituale di salute che unisce superfood e natura, diventato il modo per affrontare giornate cariche di responsabilità con una forma fisica e una pelle invidiabili. 🔗 Leggi su Iodonna.it
La riserva di bitcoin di Trump ancora non esiste, ma tre Stati americani l’hanno già creata (è allarme tra gli esperti)La proposta di una riserva di Bitcoin da parte di Donald Trump è ancora solo un'ipotesi, ma alcuni Stati americani hanno già avviato iniziative in questa direzione.
Spalletti a Rai Sport esce allo scoperto: «Fuori ho giocatori forti a cui non ho dato spazio, ma gli farò vedere che reazioni hanno» Luciano Spalletti ha commentato a Rai Sport la vittoria sul Napoli, sottolineando l'importanza dei giocatori in panchina pronti a dimostrare il proprio valore.
Dove c’era una volta la Cortina d’Abruzzo, oggi c’è Anna-horror che rapisce ragazziLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Dove c’era una volta la Cortina d’Abruzzo, oggi c’è Anna-horror che rapisce ragazzi pubblicato il 31 Gennaio 2026 a firma di Fabrizio d’Esposito ... ilfattoquotidiano.it
#natioggi 15 febbraio 1898 nel rione Sanità a #Napoli nasce Antonio Clemente, poi diventato Antonio De Curtis (dopo essere stato riconosciuto dal marchese Giuseppe De Curtis). Ma conosciuto da tutti come #Totò. Il nomignolo gli era stato dato dalla madre facebook