K ate Middleton è la regina indiscussa del benessere regale. Tra impegni ufficiali e la gestione di tre figli, la principessa di Galles, 44 anni, punta tutto su una routine mattutina che è un concentrato di energia pura, fondata su un mix cromatico diventato il suo marchio di fabbrica. Se un tempo la colazione all’inglese era un dogma intoccabile a corte, oggi a Kensington Palace regna il verde. Ma non è tanto una questione di estetica, quanto di un vero e proprio rituale di salute che unisce superfood e natura, diventato il modo per affrontare giornate cariche di responsabilità con una forma fisica e una pelle invidiabili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il nomignolo che gli hanno dato gli esperti royal, "acqua di stagno", non è particolarmente invitante. Ma la formula è di quelle super energizzanti

La riserva di bitcoin di Trump ancora non esiste, ma tre Stati americani l’hanno già creata (è allarme tra gli esperti)La proposta di una riserva di Bitcoin da parte di Donald Trump è ancora solo un'ipotesi, ma alcuni Stati americani hanno già avviato iniziative in questa direzione.

Spalletti a Rai Sport esce allo scoperto: «Fuori ho giocatori forti a cui non ho dato spazio, ma gli farò vedere che reazioni hanno» Luciano Spalletti ha commentato a Rai Sport la vittoria sul Napoli, sottolineando l'importanza dei giocatori in panchina pronti a dimostrare il proprio valore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.