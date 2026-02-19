Il Nastro d’Argento celebra il mito di Aldo Giovanni e Giacomo

Il Nastro d’Argento ha premiato Sophie Chiarello per il suo documentario sull’amicizia tra Aldo, Giovanni e Giacomo, che dura da oltre trent’anni. La regista ha intervistato i comici e mostrato immagini inedite del loro percorso, tra risate e momenti difficili. La cerimonia si è svolta al cinema Anteo a Milano, con una folla di fan che ha applaudito il trio in sala. Il premio riconosce il successo di un film che rivela il legame sincero e duraturo tra gli artisti.

Sophie Chiarello ha saputo guardare oltre la maschera comica per scovare l'essenza di un trio che ha trasformato la quotidianità in un'arte universale e irresistibile. Mercoledì 28 gennaio alle 15, alla Multisala Politeama, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Cinema d'argento con "Attitudini - Nessuna". Nel cast del film il giovane talento Alberto Paradossi e i mitici Giacomo Poretti e Giovanni Storti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Attitudini: Nessuna vince il Nastro d'Argento come Miglior documentario dell'anno. Scritto e diretto da Sophie Chiarello, il film accompagna Aldo, Giovanni e Giacomo in un ritorno alle origini che diventa anche il racconto del destino che li ha resi una leggenda.