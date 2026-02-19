Il Napoli si prepara a un’altra partita senza McTominay

Il Napoli si avvicina a un’altra partita senza Scott McTominay, che ancora non riesce a recuperare dall’infiammazione al tendine. La causa è l’elongazione al ginocchio che lo tiene fermo da settimane, nonostante i tentativi di riabilitazione. L’allenatore ha già annunciato che il centrocampista scozzese si allena a parte e non sarà disponibile per la prossima sfida. La sua assenza rappresenta un problema, considerando il ruolo chiave che ricopre nel reparto mediano della squadra. I tifosi attendono aggiornamenti sul suo ritorno in campo.

C'è molto scetticismo attorno alle possibilità di recupero da parte di Scott McTominay. Lo scozzese continua a lavorare a parte, ad attendere che l'infiammazione al tendine gli lasci un po' di respiro. Si procede a zigzag, sulle montagne russe. Intanto la domenica si avvicina e il leader del Napoli non è ancora pronto. È uscito in Genoa-Napoli alla fine del primo tempo, dopo essere stato assoluto protagonista della rimonta con un gol e un tiro che ha provocato la rete di Hojlund. Ha poi saltato Napoli-Como di Coppa Italia e Napoli-Roma. A meno di clamorose svolte, Conte dovrà pensare come sostituirlo.