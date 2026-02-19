Il ' Mercato dei Saltimbanchi' festival di teatro popolare gratis per Carnevale

Il ‘Mercato dei Saltimbanchi’, festival di teatro popolare gratuito, si svolge a Milano dal 13 al 25 febbraio. Questo evento fa parte della rassegna ‘Le mille e una piazza’ e porta in strada artisti di strada e performer di diverse regioni italiane. Durante le giornate, le piazze della città si trasformano in un grande palcoscenico all’aperto, con spettacoli di musica, magia e clown. La manifestazione coinvolge anche le famiglie, che possono partecipare a laboratori e giochi. La città si anima con questa tradizione carnevalesca di strada.

Dal 13 al 25 febbraio a Milano torna ‘Il Mercato dei Saltimbanchi’, la sessione di Carnevale del festival ‘Le mille e una piazza’. Protagonista della manifestazione è la Commedia dell'Arte, tra classici e riletture originali, con spettacoli gratuiti diffusi e adatti a un pubblico di tutte le età. In particolare, giovedì 19 e venerdì 20 febbraio va in scena ‘La Fortuna di Flavio’, spettacolo della Aidas (Académie Internationale des Arts du Spectacle di Versailles), diretta dal maestro Carlo Boso. Pacchi smarriti e venduti a pochi euro. Torna il grande evento alle porte di Milano .🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Salone Ablondi, ecco il festival del vernacolo livornese: due giorni di teatro popolare, comicità e tradizione Festival del Teatro Popolare, a Vico 25mila attori da Campania, Abruzzo, Lazio, Toscana, Friuli e LombardiaIl Festival del Teatro Popolare a Vico del Gargano riunisce oltre 25. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il 'Mercato dei Saltimbanchi', festival di teatro popolare (gratis) per Carnevale; Le mille e una piazza: il mercato dei saltimbanchi, festival del Carnevale Ambrosiano 2026; Carnevale Ambrosiano 2026: gli eventi da non perdere a Milano; Il Carnevale di Milano si accende con Mille e una piazza: tutto il programma. Il Carnevale Ambrosiano 2026 entra nel vivo: tutti gli appuntamenti a Milano, quartiere per quartiereSpazio Zerosei Feltre. Venerdì 20 febbraio dalle 10 alle 12 lo Spazio ZEROSEI vi aspetta per festeggiare tutti insieme il Carnevale nel quartiere Feltre. Accesso gratuito su prenotazione. Via Feltre ... ilgiorno.it Le mille e una piazza: il mercato dei saltimbanchi, festival del Carnevale Ambrosiano 2026Dal 13 al 25 febbraio 2026 Atelier Teatro torna a Milano con Il mercato dei saltimbanchi, la sessione di Carnevale del festival Le mille e una piazza, giunto alla sua settima edizione: tante novità pe ... mentelocale.it Dal 13 al 25 febbraio è il momento de "Le mille e una piazza - Il mercato dei saltimbanchi." In occasione del Carnevale Ambrosiano prende il via la settima edizione del festival di Teatro Popolare organizzato da Atelier Teatro, che propone spettacoli di comme facebook Dal 13 febbraio è il momento de "Le mille e una piazza - Il mercato dei saltimbanchi." Gli spettacoli sono gratuiti e adatti a un pubblico di tutte le età. atelierteatro.it #MilanoinScena #MilanoCultura #Milano x.com