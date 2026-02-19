Il manifesto di Antonio Tempestilli | tra la crisi d’identità del VAR e la nuova Roma di Gasperini

Antonio Tempestilli ha pubblicato un manifesto che mette in discussione il ruolo del VAR e la direzione della Roma di Gasperini. La causa di questa polemica riguarda le decisioni arbitrali influenzate dalla tecnologia, che spesso creano confusione tra i tifosi. La crisi di identità del VAR si manifesta nelle molteplici contestazioni e nelle interpretazioni diverse delle stesse azioni. Intanto, la Roma si prepara a cambiare volto sotto la guida del nuovo allenatore, mentre il dibattito tra tecnologia e giudizio umano resta acceso.

La Serie A attraversa una fase di profonda mutazione, dove la tecnologia spesso collide con l’interpretazione umana, generando un clima di perenne sospetto. Antonio Tempestilli, figura che ha attraversato ogni fibra del calcio professionistico — dal campo alla scrivania — ha analizzato ai microfoni di Sololaroma.it le criticità del presente. Il punto di partenza non può che essere il VAR, uno strumento nato per supportare la classe arbitrale ma divenuto, secondo l’ex dirigente, fonte di estrema confusione a causa di un protocollo elastico. «Non si capisce quando debba intervenire e quando no», ha denunciato Tempestilli, sottolineando come l’ incoerenza decisionale sia l’elemento che più di ogni altro incrina la fiducia del pubblico e degli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

