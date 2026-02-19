Il libro di Maria prossimo alla ristampa

Maria Ferro sta preparando la ristampa del suo libro “Io Sorrido”. La giovane autrice aveva scritto il volume alcuni anni fa e lo aveva presentato per la prima volta nel 2019 alla Fiera di Casalguidi. Ora, il libro sarà distribuito nuovamente in tutta Italia, portando la storia di Maria a un pubblico più vasto. La decisione di ristampare il volume nasce dall’interesse crescente dei lettori e dalla voglia di condividere il messaggio positivo che trasmette. La nuova tiratura arriverà presto nelle librerie nazionali.

"Io Sorrido", il libro che una giovanissima Maria Ferro scrisse alcuni anni fa e che fu presentato, per la prima volta nel 2019, alla Fiera di Casalguidi, è pronto per essere ristampato e diffuso in tutta Italia. E per ogni copia acquistata, due euro confluiranno nella onlus "Per Maria-Come possiamo aiutare?", fondata dai genitori della giovane di Ponte di Serravalle scomparsa prematuramente, a soli vent'anni, nel mese di agosto del 2025. Maria si era da poco diplomata al Liceo Musicale Forteguerri di Pistoia. L'associazione è nata per portarne avanti il ricordo tramite progetti e iniziative di beneficenza.