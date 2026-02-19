Il jet precipitato sul Legnone a Colico quattro anni fa, ora potrebbe perdere ogni valore come prova. Le indagini si complicano perché alcune tracce raccolte sul luogo si sono deteriorate o sono state compromesse. I tecnici sono preoccupati perché le evidenze potrebbero non essere più utilizzabili nel procedimento giudiziario. La perdita di dati concreti rischia di ostacolare la ricostruzione dell’incidente e di mettere in discussione le conclusioni finora avanzate. Le autorità continuano a cercare soluzioni per preservare le prove rimaste.

Parte delle prove sul disastro dell’aereo da guerra che 4 anni fa è precipitato sul Legnone a Colico, potrebbero diventare carta straccia. Gli avvocati degli otto indagati, che secondo i magistrati della Procura della Repubblica di Lecco sarebbero i responsabili dell’incidente costato la vita al pilota inglese di 49 anni Dave Ashley, hanno preannunciato un’eccezione sulla validità di una proroga delle indagini durante l’istruttoria. Si tratta di questioni procedurali e in punta di diritto, ma che potrebbero comportare di non utilizzare le prove raccolte durante il prolungamento delle indagini. In particolare dovrebbe essere cestinata una perizia sulla dinamica e sulle cause del disastro aereo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il jet precipitato. La prove raccolte sono a rischio

