Il gusto di raccontare | Il nostro tè letterario

Dal 2020 la scuola Santa Marta custodisce un’esperienza che ha saputo trasformare un momento di difficoltà in un’occasione di incontro autentico: il tè letterario. Questa iniziativa nacque durante il periodo del Covid, quando la distanza fisica rischiava di diventare anche distanza emotiva, e oggi continua a vivere come uno degli spazi più significativi di condivisione della comunità scolastica. Tutto è cominciato nel lockdown, quando un’insegnante ci propose un appuntamento insolito: un tè pomeridiano davanti allo schermo, allietato dalla lettura di un racconto. Un’idea semplice, ma capace di ricreare quell’atmosfera familiare che spesso accompagna i momenti di confronto più veri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

