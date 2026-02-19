Il governatore Luca Stefani ha annunciato di lasciare la Liga, creando scompiglio nel partito veneto. La sua decisione deriva da tensioni interne e divergenze politiche, che lo hanno portato a scegliere di abbandonare il ruolo di segretario regionale. La mossa ha sorpreso molti, considerando il suo ruolo di primo piano nel partito. Ora si apre una fase di incertezza, con altri membri che cercano di prendere il suo posto. La situazione lascia aperta la domanda su quale direzione prenderà la Lega in Veneto.

Chi ha il pane non ha i denti. O meglio: chi ha la Liga non ha modo di gestirla. Succede allora che la carica di segretario regionale del primo partito in Veneto, all’improvviso, diventa una patata bollente. Se ne chiama fuori Alberto Stefani, che in quanto governatore rivendica l’incompatibilità del doppio ruolo – prendendo un abbaglio, come vedremo. E così facendo delega il fardello ai suoi secondi: Paolo Borchia e Riccardo Barbisan. Soprattutto Borchia, che in quanto vicesegretario vicario diventerebbe così il nuovo numero uno. Problema risolto? Per nulla. Né de iure, né de facto. Perché l’europarlamentare è una persona impegnata: capogruppo del Carroccio in Europa, segretario provinciale nell’importante provincia di Verona. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il governatore Stefani si sfila dalla Liga e manda in tilt la Lega

Leggi anche: "Esame di integrazione", la Lega manda in tilt la sinistra sulla cittadinanza

Pensioni, maggioranza in tilt sulla stretta: la Lega all’attacco del Mef guidato dalla… LegaLa discussione sulle pensioni si fa sempre più accesa all’interno della maggioranza, con la Lega pronta all’attacco contro le proposte del Mef.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.