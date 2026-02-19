Il governatore Stefani si sfila dalla Liga e manda in tilt la Lega
Il governatore Luca Stefani ha annunciato di lasciare la Liga, creando scompiglio nel partito veneto. La sua decisione deriva da tensioni interne e divergenze politiche, che lo hanno portato a scegliere di abbandonare il ruolo di segretario regionale. La mossa ha sorpreso molti, considerando il suo ruolo di primo piano nel partito. Ora si apre una fase di incertezza, con altri membri che cercano di prendere il suo posto. La situazione lascia aperta la domanda su quale direzione prenderà la Lega in Veneto.
Chi ha il pane non ha i denti. O meglio: chi ha la Liga non ha modo di gestirla. Succede allora che la carica di segretario regionale del primo partito in Veneto, all’improvviso, diventa una patata bollente. Se ne chiama fuori Alberto Stefani, che in quanto governatore rivendica l’incompatibilità del doppio ruolo – prendendo un abbaglio, come vedremo. E così facendo delega il fardello ai suoi secondi: Paolo Borchia e Riccardo Barbisan. Soprattutto Borchia, che in quanto vicesegretario vicario diventerebbe così il nuovo numero uno. Problema risolto? Per nulla. Né de iure, né de facto. Perché l’europarlamentare è una persona impegnata: capogruppo del Carroccio in Europa, segretario provinciale nell’importante provincia di Verona. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
