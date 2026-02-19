Il futuro ha una nuova voce Nasce l’assemblea delle donne

Il 2 giugno 1946, le donne italiane hanno fatto la loro prima scelta elettorale, votando nel referendum tra repubblica e monarchia. Questa data segna un cambiamento storico, poiché per la prima volta le donne hanno preso parte attiva alla vita politica del Paese. La loro partecipazione ha rotto con le vecchie abitudini e ha aperto nuove strade di partecipazione civica. Oggi, questa svolta si trasforma in una voce più forte e organizzata: nasce l’assemblea delle donne. Un passo importante verso una rappresentanza più equa.

Una svolta alle regole: il 2 giugno 1946 fu un giorno molto importante per le donne in Italia, in questo giorno votarono per la prima volta, esprimendo la loro preferenza nel referendum tra repubblica e monarchia. Contestualmente si votò anche per scegliere i membri dell' Assemblea Costituente, che aveva il compito di redigere una nuova carta costituzionale, infatti, anche se avesse vinto la monarchia, gli italiani avrebbero rinnovato l'ordinamento politico scrivendo una nuova costituzione, gettando così le basi per un governo democratico. L'Assemblea Costituente votata dai cittadini e dalle cittadine, era formata da 556 deputati, tra cui 21 donne, poche ma potenti, conosciute come Madri Costituenti.