L’Ordine dei medici toscani chiede più supporto alle dottoresse, in risposta alla crescente presenza femminile nella medicina di base in regione. La maggioranza delle professioniste, ormai oltre il 70%, lavora in strutture spesso sotto pressione e con risorse limitate. La richiesta include migliori condizioni di lavoro e formazione. La trasformazione demografica, con più donne in campo, richiede interventi concreti per garantire un servizio sanitario più equo e sostenibile. La questione resta aperta e richiede azioni immediate.

FIRENZE – Il panorama della medicina di base in Toscana è caratterizzato da una netta prevalenza femminile, una trasformazione demografica che impone una profonda riflessione sulle attuali condizioni di lavoro nel settore sanitario. A sollevare la questione è l’Ordine dei medici chirurghi e pdontoiatri di Firenze, attraverso l’analisi di Elisabetta Alti, vicepresidente dell’ente e direttrice del Dipartimento di medicina generale dell’Asl Toscana Centro. Attualmente, circa il 60% dei medici di famiglia operanti sul territorio regionale è costituito da donne. Si tratta frequentemente di professioniste in giovane età, per le quali lo sviluppo della carriera clinica si interseca fisiologicamente con la maternità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il futuro della sanità toscana: le istanze dell’Ordine dei medici per il supporto alle dottoresse

Sanità umbra, il progetto sperimentale: l'intelligenza artificiale a supporto dei medici di famigliaLa regione Umbria avvia un progetto pilota per integrare l’intelligenza artificiale nella medicina generale.

Sanità in affanno a Foggia, l’allarme dell’Ordine dei Medici: "Chiediamo di essere ascoltati"Questa mattina a Foggia, l’Ordine dei Medici ha lanciato un nuovo allarme sulla sanità locale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.