Il futuro della sanità toscana | le istanze dell’Ordine dei medici per il supporto alle dottoresse
L’Ordine dei medici toscani chiede più supporto alle dottoresse, in risposta alla crescente presenza femminile nella medicina di base in regione. La maggioranza delle professioniste, ormai oltre il 70%, lavora in strutture spesso sotto pressione e con risorse limitate. La richiesta include migliori condizioni di lavoro e formazione. La trasformazione demografica, con più donne in campo, richiede interventi concreti per garantire un servizio sanitario più equo e sostenibile. La questione resta aperta e richiede azioni immediate.
FIRENZE – Il panorama della medicina di base in Toscana è caratterizzato da una netta prevalenza femminile, una trasformazione demografica che impone una profonda riflessione sulle attuali condizioni di lavoro nel settore sanitario. A sollevare la questione è l’Ordine dei medici chirurghi e pdontoiatri di Firenze, attraverso l’analisi di Elisabetta Alti, vicepresidente dell’ente e direttrice del Dipartimento di medicina generale dell’Asl Toscana Centro. Attualmente, circa il 60% dei medici di famiglia operanti sul territorio regionale è costituito da donne. Si tratta frequentemente di professioniste in giovane età, per le quali lo sviluppo della carriera clinica si interseca fisiologicamente con la maternità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Sanità umbra, il progetto sperimentale: l'intelligenza artificiale a supporto dei medici di famigliaLa regione Umbria avvia un progetto pilota per integrare l’intelligenza artificiale nella medicina generale.
Sanità in affanno a Foggia, l’allarme dell’Ordine dei Medici: "Chiediamo di essere ascoltati"Questa mattina a Foggia, l’Ordine dei Medici ha lanciato un nuovo allarme sulla sanità locale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Innovazione e sanità: il futuro è già qui, ma l’Italia deve accelerare; Innovazione e cambiamento in sanità si fanno con il capitale umano. Il convegno Aaroi-Emac riflette sul futuro; Dall'innovazione biologica alla sanità digitale: il futuro della medicina passa attraverso la Cernobbio School; Merito e consapevolezza.
Dall’innovazione biologica alla sanità digitale: il futuro della medicina passa attraverso la Cernobbio SchoolOggi la prima giornata della rassegna lariana. Scenari futuri ed altri approfondimenti per gli specialisti: apertura con il presidente della Regione collegato da remoto. ciaocomo.it
Il futuro della sanità italiana passa dal Lago di Como: biotecnologie, digitale e medicina di precisione alla Cernobbio School 2026La Cernobbio School 2026 analizza le sfide del SSN: sanità digitale, medicina di precisione e biotecnologie per garantire sostenibilità, equità e innovazione ... comozero.it
Arriva oggi in libreria il nuovo saggio di Amitav Acharya, «Storia e futuro dell’ordine mondiale. Perché la civiltà globale sopravvivrà al declino dell’Occidente», nella traduzione di Chiara Rizzo e con la prefazione di Franco Cardini. Dall’alba del XXI secolo l’Oc facebook
«Storia e futuro dell’ordine mondiale. Perché la civiltà globale sopravvivrà al declino dell’Occidente» di @AmitavAcharya arriverà domani in libreria, con la prefazione di Franco Cardini e la traduzione di Chiara Rizzo. Si tratta di un testo che invita l’Occidente a x.com