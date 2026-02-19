Il fronte del no si oppone alla riforma costituzionale, accusandola di mettere in crisi i equilibri tra i poteri dello Stato. La coalizione civica di Pisa si schiera con fermezza contro le modifiche che, secondo loro, rischiano di alterare profondamente il funzionamento della magistratura. Paolo Martinelli di La città delle persone sottolinea come queste variazioni possano compromettere l’indipendenza dei giudici. La mobilitazione si intensifica, mentre si avvicinano le consultazioni referendarie. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

La coalizione civica e progressista di Pisa scende in campo con determinazione per sostenere le ragioni del Comitato per il No alle riforme costituzionali "che stanno modificando in modo profondo e pericoloso l’ordinamento della magistratura e gli equilibri tra i poteri dello Stato": dice Paolo Martinelli di La città delle persone. Lo stesso continua: "Le modifiche proposte dalla separazione obbligatoria delle carriere giudicante e requirente, all’istituzione di due distinti consigli superiori della Magistratura e di una ulteriore Alta Corte disciplinare – stravolgono l’equilibrio costituzionale e intervengono su ben sette articoli della Costituzione: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fronte del no: "Riforma pericolosa. Stravolto l’equilibrio"

