Il freno motore Ferrari le scalate Red Bull Così si ricaricano e guidano le nuove F1

Il freno motore Ferrari e le scalate di Red Bull sono al centro delle strategie di oggi. La causa è il nuovo regolamento del 2026, che richiede una gestione più efficiente dell’energia. Le auto saranno più lente in curva, ma potranno accelerare più rapidamente sui rettilinei. I piloti devono adattarsi a questa novità, modificando le loro tecniche di guida. Questo cambiamento influenzerà il modo in cui si affrontano le gare future e le sfide tra i team. La Formula 1 si prepara a un nuovo modo di correre.
La gestione dell’energia è la nuova ossessione della Formula 1. E nei test del Bahrain è emerso in modo inequivocabile quanto saper controllare bene la ricarica elettrica delle power unit condizioni non solo le prestazioni delle monoposto, ma la guida stessa. Quest’anno i propulsori avranno potenza elettrica triplicata, usare questa potenza per attaccare e difendersi obbligherà a recuperarla durante i giri. E questo impatterà notevolmente sulla guida. Ma come funzionerà questo processo e quali sono le filosofie scelte dei team? Alcuni piloti, Max Verstappen in testa, riescono a estrarre più energia dalla batteria scalando le marce in punti del tracciato dove, con le power unit della generazione precedente, non ci si sarebbe mai aspettati un cambio marcia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Laurent Mekies elogia il lavoro sulla power unit e blinda Verstappen: "Zero dubbi su Max". Ma ammette il gap attuale: Mercedes, Ferrari e McLaren "un bel passo avanti". Red Bull parte bene, ma la montagna da scalare è ancora lunga
