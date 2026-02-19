Il Forte dei Marmi ha subito una pesante sconfitta contro il Monza, che ha vinto con un risultato di 6-2. La causa principale è stata la forte pressione degli avversari fin dall’inizio, che ha portato a diversi errori difensivi. Gnata e Lopez hanno segnato due gol ciascuno, mentre Duhalde e Checchetto hanno tentato di reagire, ma senza successo. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, incuriosito dalla striscia positiva del Monza. La squadra di casa dovrà migliorare le strategie per le prossime sfide.

FORTE DEI MARMI 2 MONZA 6 FORTE DEI MARMI: Gnata, Ballestero, Bozzetto, Duhalde, Lopez, Checchetto. All. Crudeli. MONZA: Velazquez, Galimberti, Bielsa, Marzonetto, Zucchetti, Olmos, Pesavento, Colamaria. All. Jaquierz. Arbitri: Hyde e Drago. Marcatori: 3’ pt Duhalde, 5’ pt Olmos, 7’ pt Colamaria, 11’ pt Bielsa, 12’ pt Zucchetti; 7’ st Lopez, 11’ st Zucchetti, 24’ st Marzonetto. Note: ammoniti Pesavento e Bielsa. FORTE DEI MARMI – Un passo indietro rispetto all’exploit di Castiglione della Pescaia. Il Forte dei Marmi perde con un tennistico 6-2 il match di recupero contro il Monza e si lecca le ferite, ma il risultato può essere anche fuorviante, perché se il Monza ha dimostrato un tasso tecnico maggiore, è pur vero che il Forte ci ha messo del suo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Forte alza bandiera bianca. Il Monza si impone per 6-2

Promozione. Poker Sparta Castelbolognese. E il Gallo alza bandiera biancaIl Poker Sparta Castelbolognese ha battuto il Gallo con un risultato di 4-1, dopo che quest'ultimo ha deciso di alzare bandiera bianca nel secondo tempo.

Leggi anche: Juventus-Roma, Hermoso alza bandiera bianca

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.