Il Foggia ' inaugura' il Croci Nord | primo allenamento nel campo appena riqualificato

Il Calcio Foggia 1920 ha svolto il suo primo allenamento nel nuovo campo di Croci Nord, riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. La decisione di usare la struttura deriva da un intervento di miglioramento che ha portato a un campo più sicuro e funzionale. La squadra ha subito testato il manto rinnovato, mentre i tifosi hanno assistito da vicino alla prima seduta nel nuovo impianto. L’inaugurazione ufficiale è prevista per domani, venerdì 20 febbraio, con la presenza delle autorità locali.

Apre ufficialmente domani, venerdì 20 febbraio, il campo sportivo di Croci Nord. Nel pomeriggio, il Calcio Foggia 1920 potrà svolgere nella struttura appena riqualificata il suo primo allenamento. Sono stati finalmente risolti, infatti, tutti i problemi che avevano rallentato l'operatività del campo polivalente. Oltre al Foggia, sono una decina le società che usufruiranno del campo, ovviamente in base alle fasce orarie. Il Foggia si allenerà sempre la mattina (è l'unica società) e, in qualche caso, anche il pomeriggio. La rifunzionalizzazione dell'area sportiva integrata è un'opera da quasi 3 milioni di euro.