Il Festival della Psicologia fa tappa a Palmanova

Venerdì 20 febbraio, a Palmanova, si svolge la sesta edizione del Festival della Psicologia, causa la crescente richiesta di approfondimenti sulla mente umana. L’evento si apre con un incontro dedicato ad Alberto Argenton, figura nota nel settore. La manifestazione porta in città esperti e appassionati interessati a conoscere le ultime novità nel campo della psicologia. Durante la giornata, si svolgeranno workshop e dibattiti aperti al pubblico, offrendo un’occasione unica per scoprire come la scienza influisce sulla vita quotidiana. La kermesse si tiene nel centro culturale locale.

Si apre venerdì 20 febbraio a Palmanova la sesta edizione del Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia con l’incontro dal titolo “Alberto Argenton. L’arte di vedere: il dialogo tra mente e creatività”, in programma alle 18 al Teatro Gustavo Modena (via Dante, 16). A intervenire sul tema sarà Maurizio Lorber, docente di “Storia della critica d’arte” all’Università degli Studi di Trieste e “Didattica interculturale dell’arte” all’Università degli Studi di Udine. La conferenza approfondirà il rapporto tra percezione visiva, arte e psicologia a partire dagli studi di Alberto Argenton, figura di riferimento nella psicologia dell’arte.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Giorgia a Palmanova, la regina del pop italiano fa tappa nella città stellataGiorgia arriva a Palmanova e infiamma la città con il suo tour estivo.

Leggi anche: Mannoia canta De André e Fossati, tappa a Palmanova per la signora della musica italiana

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.