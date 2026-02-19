Vincenzo Calafiore ha scritto che il gioco dell’infinito ha un forte richiamo, perché coinvolge il modo in cui le storie vengono raccontate. La causa è la capacità di esplorare temi senza limiti, creando mondi infiniti. Un esempio concreto sono i romanzi o i film che si sviluppano in universi sconfinati, attirando chi cerca avventure senza fine. Questa idea affascina molti appassionati, che si immergono in narrazioni che sembrano senza confini. La passione per l’infinito si sente anche nelle discussioni tra i lettori e gli spettatori.

Il fascino del gioco dell'infinito Vincenzo Calafiore 19 Febbraio 2026 ". nella narrazione, qualunque essa sia c'è sempre una componente etica. Questa componente etica non sta nella contrapposizione di una verità alla falsità di ciò che si scrive. Sta nel modello di completezza, di intensità, di illuminazione fornito dal pensiero di chi scrive. che è l'opposto del modello di ottusità, di incomprensione, di passivo sgomento, e conseguente ottundimento del sentire.. " Vincenzo Calafiore Sempre alla ricerca dell'infinito, nel nostro breve e intenso " viaggio temporale " che è la nostra vita. E' il tema per eccellenza della poesia più famosa del Pascoli, della letteratura italiana, " L'Infinito ".

Demon Slayer: svelato l'intero cast dell'adattamento live-action del film Il Castello dell'InfinitoQuesta mattina sono stati svelati i nomi di tutti gli attori che prenderanno parte all’adattamento teatrale di Demon Slayer, dopo il successo al box office del film Il Castello dell’Infinito.

Il fascino eterno del Taj Mahal, simbolo dell’IndiaIl Taj Mahal, simbolo dell’India e patrimonio dell’umanità, rappresenta un esempio di architettura e arte senza tempo.

